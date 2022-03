Jorginho hanté par ses penalties manqués contre la Suisse

Ce penalty aurait pu tout changer pour l'Italie.

Jeudi, l'Italie a été éliminée par la Macédoine du Nord (0-1) lors des barrages de la Coupe du monde 2022. Avant ce fiasco, le champion d'Europe en titre aurait pu valider son billet pour le Qatar à l'occasion de la phase éliminatoire, mais Jorginho (30 ans, 42 sélections et 5 buts) a raté deux penalties très importants contre la Suisse, un à l'aller (0-0) et un second au retour (1-1). Des échecs qui restent dans la mémoire du milieu de terrain de Chelsea.

"Cela me fait mal, parce que j'y pense encore et cela va me hanter toute ma vie. Essayer deux fois et ne pas réussir à aider ton équipe et ton pays, c'est quelque chose que je vais porter en moi pour toujours. Les gens disent qu'il faut relever la tête et continuer, mais c'est vraiment dur", a commenté l'Italien au micro de la Rai.