Un ancien international marocain critique le "gros ego" d'Halilhodžić : "L'équipe est un gros fromage avec des trous"

L'ancien joueur des Lions de l'Atlas s'est exprimé sur la sélection nationale actuelle.

Ce vendredi, le Maroc a partagé face à la RDC lors du barrage aller de la Coupe du monde grâce à un but du Gantois Tarik Tissoudali.

Si ce résultat permet encore aux Lions de l'Atlas de croire à une qualification, l'ex-international Nordin Amrabat (64 sélections, 7 buts) n'a pas manqué d'écorcher le plan de jeu adopté par le sélectionneur national Vahid Halilhodžić. "Il y a tellement d'agitation et de négativité autour de cet entraîneur. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il penche vers les fans avec mépris", a déclaré Amrabat à ESPN NL.

Il a également fustigé son choix de ne pas reprendre certains joueurs de talent. "Quand tu as quatre joueurs de haut niveau dans la dernière phase de la Ligue des champions, Hakimi, Mazraoui, Ziyech et Taarabt, et que tu n'en appelles qu'un seul… On a tellement de qualités et de potentiel. De toute façon, il ne tire pas le meilleur parti de ce groupe à cause de son entêtement et de son gros ego."

"Au début il jouait en 4-4-2, à la Coupe d'Afrique un 4-3-3, maintenant il joue en 5-3-2 après s'être entraîné deux ou trois fois. Le groupe n'a aucun automatisme. Juste un gros fromage avec des trous", a-t-il analysé.