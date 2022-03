🎥 Les joueurs du Canada célèbrent leur qualification pour la Coupe du monde avec leurs supporters

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Canada s'est imposé 4-0 face à la Jamaïque en éliminatoires CONCACAF - avec notamment des buts de Cyle Larin (ex-Zulte-Waregem) et Tajon Buchanan (Club de Bruges). Grâce à cette victoire, les Canucks ont validé leur ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il s'agit de leur deuxième participation, après le Mexique en 1986.

Au coup de sifflet final, les hommes de John Herdman n'ont pas caché leur joie et ont fêté cette qualification historique avec leurs supporters, présents en nombre au BMO Field de Toronto afin de soutenir leur équipe. De magnifiques scènes.

