Un club de Bundesliga pisterait Noah Mbamba

Le jeune milieu de terrain attire déjà des prétendants.

Depuis l'arrivée d'Alfred Schreuder, Noah Mbamba a vu sa situation se compliquer au Club de Bruges. Le milieu de terrain de 17 ans n'a plus joué en Pro League depuis fin décembre. Pas un contexte idéal pour favoriser l'évolution de l'un des joueurs les plus prometteurs issus du Club NXT.

Et si Mbamba était, tout comme Ignace Van der Brempt parti à Salzburg cet hiver, intéressé par une expérience à l'étranger ? Il pourrait en tout cas compter sur l'intérêt de la Bundesliga allemande, et du Borussia Mönchengladbach.

Selon le média allemand Bild, le Borussia - actuel 11e du championnat - voudrait reconstruire son effectif et y injecter du sang neuf tout en ne dépensant pas plus de 10 millions d'euros dans un - de préférence jeune - joueur. Le nom de Mbamba - évalué à 5 millions selon Transfermarkt - figure alors dans la liste des souhaits des dirigeants, tout comme ceux de Daniel-Kofi Kyereh (St. Pauli), Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld), Ritsu Doan (PSV), Linton Maina (Hanovre), Eddie Nketiah (Arsenal), Jayden Braaf (Manchester City), Wilfried Gnonto (FC Zurich ) et Cédric Zesiger (Young Boys).

Mbamba avait auparavant été cité à Leicester et à Leeds.