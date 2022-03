Januzaj et Trossard ont laissé leur carte de visite à Roberto Martinez

Si les Diables n'ont pas offert un match très emballant face au Burkina Faso, quelques joueurs - surtout offensifs - se sont mis en évidence.

Comme chaque année de Coupe du Monde, Adnan Januzaj est en mission. Titularisé par Roberto Martinez, le médian de la Real Sociedad a pris l'initiative de distribuer le jeu, bougeant entre les lignes et s'installant même parfois dans un rôle de 10. Dans sa démarche, il y avait un peu d'Eden Hazard, ce genre de profil imprévisible qui manque un peu en sélection en l'absence du capitaine.

Januzaj n'aura pas inscrit son nom au tableau d'affichage, ni même délivré d'assist, mais a illuminé le jeu belge en première période. Sa louche vers Michy Batshuayi méritait mieux. Et son match méritait de ne pas s'achever à l'heure de jeu. Gageons qu'à ce niveau, il aura convaincu le sélectionneur.

Leandro Trossard confirme

Leandro Trossard, lui, aura été le plus efficace des Diables du soir. Parfois plus brouillon dans le jeu, l'ailier de Brighton aura délivré deux passes décisives et été au bon endroit pour le 2-0, après une frappe de Michy Batshuayi. Vu l'ampleur prise par l'ex-Genkois, il commence à devenir l'une des options principales de Martinez derrière les titulaires. Une simple confirmation...