Le Ghana et Odoi ainsi que le Sénégal sont qualifiés pour le Mondial 2022

Le Ghana et le champion d'Afrique en titre disputeront le Mondial 2022 au Qatar.

Nigeria-Ghana 0-1

Parmi les Belgicains des Super Eagles, Troost-Ekong, Dennis et Osimhen étaient alignés pour cette manche décisive. Le Brugeois Denis Odoi était titulaire du côté des visiteurs. Après le nul vierge au match aller (0-0), les locaux ont montré une bien meilleure image mais ils ont été éliminés par le Ghana à cause de la règle du but à l'extérieur (1-1).

Dès la 10e minute, le gardien Francis Uzoho s'est rendu coupable d'une grossière faute de main sur une frappe pourtant sans danger du capitaine ghanéen Thomas Partey (0-1). L'ex-Gantois William Troost-Ekong a égalisé sur un penalty accordé après consultation du VAR (22e), 1-1. Osimhen pensait donner l'avantage aux siens avant la mi-temps mais son but a été logiquement invalidé par le VAR pour un hors-jeu évident. Et même dominé, le Ghana a ensuite résisté jusqu'au bout. Le score ne bougera plus.

Sénégal-Égypte 1-0

Encore un dénouement lors de la séance des tirs au but entre le Sénégal et l'Egypte ! Et comme lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais ont pris le meilleur sur les Egyptiens (1-0, 3-2 t.a.b.) ce mardi lors du barrage retour de la Coupe du monde 2022.

Après la défaite concédée (0-1) à l'aller, les Lions de la Teranga ont immédiatement remis les compteurs à zéro grâce à l'ouverture du score de Dia (3e). Par la suite, les deux nations se sont rendues coups pour coups. Et finalement, après une prolongation sans but, les Sénégalais se sont imposés lors de la séance de tirs au but afin de se qualifier pour le Mondial !