Gareth Southgate monte au créneau et défend Harry Maguire

Après la victoire 3-0 face à la Côte d'Ivoire, le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate était très remonté. La cause : les supporters ont copieusement hué le défenseur de la sélection Harry Maguire, dans l'oeil du cyclone à Manchester United.

"J'ai pensé que l'accueil (réservé à Maguire) était une blague, une blague absolue", a-t-il déclaré à Sky Sports. "La façon dont il s'est comporté pour nous a été absolument phénoménale. Je ne comprends pas. Soit nous sommes tous dans le même bateau, soit nous ne le sommes pas."

"Il porte le maillot de l'Angleterre et non seulement vous devez soutenir un joueur sous le maillot de l'Angleterre, mais quand vous jouez au niveau qu'il a atteint pour nous et que vous réalisez les performances qu'il a réalisées, vous devez vous engager totalement derrière lui. Je ne comprends pas du tout."

Le sélectionneur a également tenu à saluer la performance réalisée ce mardi par son joueur. "Sa performance était vraiment irréprochable. Il est très bien sorti de l'arrière pour son premier but et il a participé au second. L'équipe est totalement unie. Nous reconnaissons que tout le monde a des moments difficiles, mais c'est un excellent joueur et il s'en sortira."

"Ce sont de vrais fans de l'Angleterre et certains sont influencés par n'importe quoi - les médias sociaux ou les joueurs qui ont joué auparavant et qui influencent l'opinion", a-t-il précisé. "La situation du club est évidemment très difficile, mais il porte le maillot de l'Angleterre."

Il a conclu en évoquant son expérience : "Je me souviens qu'il y a des décennies, quelques joueurs ont été hués sous le maillot de l'Angleterre et je n'ai jamais trouvé cela acceptable. Les fans devraient toujours soutenir leur équipe."

🗣 "I thought the reception was a joke, an absolute joke. What he has done for us, the way he has performed for England, I don't get it"



Gareth Southgate was FURIOUS after Harry Maguire was booed by some England fans ahead of the friendly against the Ivory Coast 😡 pic.twitter.com/GwGSApw7aj