"Comment arrêter la Belgique? Mettre sept hommes sur Kevin De Bruyne"

Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde depuis 1986, le Canada souhaitait un groupe relevé. Et c'est chose faite.

Hier soir a eu lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La Belgique a été reversée dans un groupe relevé et homogène composé de la Croatie, du Maroc et du Canada, qui fête sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde depuis 1986. Un groupe intéressant, qui est loin de déplaire au sélectionneur du Canada, John Herdman. "On voulait des matches difficiles, on les a eus. Pour le Canada, il n'y a aucun match facile en Coupe du Monde" estime le sélectionneur canadien dans le journal national La Presse.

Les Diables Rouges vont croiser le fer avec le Canada pour la deuxième fois de leur Histoire le 23 novembre prochain. Lors d'une rencontre amicale en 1989, la Belgique s'était imposée 0-2 grâce à des buts de Jan Ceulemans et Marc Degryse. C'est donc avec beaucoup de respect que les Canadiens s'apprêtent à affronter notre équipe nationale. "Dans un match unique, tout le monde peut battre tout le monde. Mais la Belgique est une équipe composée de grands joueurs internationaux. Comment je vais les arrêter? Je pense que je vais mettre sept hommes sur Kevin De Bruyne" s'amuse le sélectionneur anglais.