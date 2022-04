Louis Van Gaal: "Je ne connais pas bien nos adversaires"

A cause d'un test positif au Coronavirus, Louis Van Gaal n'a pas pu être présent au Qatar pour assister au tirage au sort de la Coupe du Monde.

Ejectés du pot 1 à cause de leur dixième place au classement FIFA, les Pays-Bas ont hérité d'un groupe abordable mais piégeux, composé du Qatar, du Sénégal et de l'Equateur. Lors d'une conférence de presse en ligne organisée après le tirage au sort, le sélectionneur néerlandais Louis Van Gaal, qui ne s'est pas rendu au Qatar pour le tirage au sort à cause d'une infection au Coronavirus, est revenu sur les adversaires qu'il affrontera dans quelques mois. "Ce ne sera pas facile, notamment contre le Sénégal, qui est le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations."

Fidèle à lui-même, l'entraineur néerlandais n'a pas utilisé sa langue de bois en conférence de presse. Il ne connaît pas bien les adversaires qu'il va rencontrer, et va désormais envoyer ses analystes en repérage. "Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur nos adversaires. Heureusement, nous avons de très bons éclaireurs qui vont pouvoir m'informer davantage sur la situation et le style de jeu de ces équipes."