Toby Alderweireld: "La France et le Brésil sont les favoris"

Toby Alderweireld fait office d'envoyé spécial pour les Diables Rouges au Qatar.

Cette saison, Toby Alderweireld a rejoint le club d'Al-Duhail qui évolue en première division du championnat du Qatar. Non-loin du tirage au sort d'hier soir et habitué aux conditions locales, l'ancien défenseur de Tottenham et de l'Ajax a donné son avis sur le tirage au sort des Diables Rouges qui seront, pour rappel, confrontés à la Croatie, au Maroc et au Canada. "Ce ne sont pas des adversaires à sous-estimer. En dehors de la Croatie, ce sont des équipes que nous ne connaissons pas beaucoup."

Après la phase de groupes, la Belgique devrait affronter l'Espagne ou l'Allemagne en huitièmes de finale. "Il ne faut pas penser à ça, nous devrons d'abord nous qualifier. Par le passé, beaucoup de grandes nations ne sont pas parvenues à le faire. Il n'y a pas véritablement de groupe de la mort dans cette Coupe du Monde, ce qui signifie que tout le monde peut battre tout le monde."

Selon le défenseur de 33 ans, deux nations partent cependant avec une légère longueur d'avance pour remporter la victoire finale. "La France, championne du Monde en titre et qui vient de remporter la Ligue des Nations, et le Brésil qui vient de prendre la première place du classement FIFA."