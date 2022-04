Vanhaezebrouck ravi de la prolongation de contrat de Depoitre : "Il y avait beaucoup d'interrogations sur sa forme physique"

Laurent Depoitre a récemment signé une prolongation de contrat de deux ans à Gand. Hein Vanhaezebrouck en est absolument satisfait. Selon l'entraîneur de Gand, "Lolo" est un profil idéal pour toute équipe.

Laurent Depoitre, qui a maintenant 33 ans, a récemment signé un nouveau contrat de deux ans avec Gand. De quoi réjouir Hein Vanhaezebrouck. "Il y avait beaucoup de questions sur la forme physique de Laurent Depoitre après la saison dernière. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons eu tant de problèmes pour trouver un remplaçant. Mais il a confirmé cette saison qu'il peut jouer une année complète à ce niveau sans trop de blessures. Je pense donc que c'est ce qui m'a rassuré pour continuer avec lui et le prolonger", a déclaré Hein Vanhaezebrouck lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Hein pense que son attaquant a faim. "Je pense que c'était le défi pour lui de montrer qu'il est toujours là. Il joue toujours en fonction de l'équipe et travaille dur. C'est un profil idéal, non seulement pour l'entraîneur, mais aussi pour les joueurs et n'importe quelle équipe", a conclu Hein.