Charleroi cherche une prestation référence face au top : "Les résultats ne sont pas en notre faveur"

Le Sporting Charleroi n'a pas brillé cette saison face aux grands clubs. En cette fin de saison, les Zèbres vont tenter de préparer au mieux les Playoffs 2 en allant enfin chercher cette prestation référence.

Charleroi se rend à Anderlecht ce dimanche pour un match de gala qu'Edward Still ne veut pas considérer comme tel : "Ca ne change pas la donne pour nous de nous déplacer à Anderlecht. Chaque match a son histoire. Recevoir un Cercle en pleine bourre, c'était aussi un match à préparer sérieusement. Et ce sera encore différent contre Zulte la semaine prochaine", relativise l'entraîneur carolo. "Ca ne nous intéresse pas de considérer cela comme un match de prestige, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Après une trêve internationale, il faudra faire en sorte que chacun se reconnecte à l'identité de l'équipe".

Match de gala ou non, une chose est sûre : cette saison, le Sporting Charleroi n'a pas été en réussite face au top belge. "C'est vrai, je ne peux rien dire contre ça. Nous avons été en difficulté sur le plan des résultats. Dans le contenu, c'est différent. Contre Bruges, nous avons été excellents deux fois, mais il y a eu des faits de match contre nous. Contre l'Antwerp, nous avons fait un non-match là-bas, mais ici, c'était bon. Contre l'Union, ce furent deux non-matchs", concède Edward Still. "Mais face à Anderlecht, c'était assez bon. Nous avons ensuite mal géré des moments et des faits de match. Nous devons mieux gérer cela, nous en sommes conscients et en discutons. Il faut se prouver que Charleroi est une équipe forte également".