Le Qatar ne jouera pas son match d'ouverture : les explications !

Surprise au moment de révéler les horaires du Mondial 2022 : le match d'ouverture sera Pays-Bas-Sénégal, et pas Qatar-Equateur. Il y a plusieurs raisons derrière cela, comme l'a expliqué la FIFA à la fédération néerlandaise.

Tout d'abord, rappelons qu'il ne s'agit pas d'une première que le pays organisateur ne dispute pas le match d'ouverture. En 1998, par exemple, le Brésil, champion du monde en titre, avait eu l'honneur d'ouvrir le bal contre l'Écosse en France. De même, quatre ans plus tard, le champion en titre, la France, avait disputé le match d'ouverture en Corée du Sud/Japon contre le Sénégal.

C'est cependant l'une des premières fois que ce changement de programme est lié à des demandes à la fois du pays organisateur. Le Qatar souhaite en effet que l'immense feu d'artifice de la cérémonie d'ouverture (qui aura lieu... avant le match du Qatar, à savoir le troisième match du jour) ait lieu en soirée afin qu'il soit plus spectaculaire. Les organisateurs joueront donc à 19h, heure locale. Le Mondial 2022 sera lancé par Pays-Bas-Sénégal (11h heure belge, 13h heure locale), et le second match de la journée sera Angleterre-Iran (14h heure belge, 16h heure locale).

Les USA ont de leur côté demandé à modifier l'horaire de façon à ce que la diffusion de leur match, qui se tient également lors du premier jour du Mondial, se fasse le plus tard possible en raison du décalage horaire. Les États-Unis joueront donc à 22h heure locale face au dernier qualifié de la zone Europe.