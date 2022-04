Liam Fraser (Deinze) tourné vers le Qatar : "Impatients d'y être et de jouer contre la Belgique"

Le Canadien de Deinze était présent en conférence de presse, après la partie face au RWDM.

Deinze a étrillé le RWDM 3-0 le week-end dernier et confirme sa solide fin de saison.

Titulaire lors de cette large victoire, Liam Fraser était également de la partie avec le Canada lors des qualifications pour le prochain Mondial.

"C'est notre première qualification en 36 ans, c'était incroyable même si nous avons perdu deux de nos trois rencontres, il ne nous manquait qu'un point pour nous qualifier", expliquait le médian dans des propos repris sur Deinze TV.

"On est tous impatients d'y être et de jouer contre la Belgique, nous avons une équipe qui n'a peur de personne. Notre groupe est un mélange de gars expérimentés comme Alphonso Davies, et de jeunes avec moins d'expérience. Si j'ai le plaisir d'être sélectionné, ce sera l'expérience d'une vie. Mais au final, nous serons là pour être compétitifs et essayer de gagner chaque match, comme toutes les autres équipes", assure l'ancien joueur de Toronto FC.

"Au fil du temps, l'intérêt des Canadiens pour le football s'était fait moindre, vu les maigres résultats sur le plan international. Mais les quatre dernières années ont totalement changé la mentalité. J'en ai fait l'expérience la semaine dernière lorsque nous nous sommes qualifiés, c'était dingue. Ce sera une expérience passionnante et j'espère que je serai de la partie pour la vivre. En tant que joueur, c'est l'étape ultime dans une carrière."