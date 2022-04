Inquiétude pour Sergio Gomez, Kompany espère "le retaper pour la finale"

Sergio Gomez s'est immédiatement tenu la jambe et a demandé son changement après avoir tiré un coup-franc. Inquiétude donc pour l'Espagnol, qui remontait en puissance.

Sergio Gomez souffrait un peu des adducteurs avant la rencontre de ce dimanche à Courtrai, mais ce n'est pas suite à cela que l'Espagnol est sorti, a rassuré Vincent Kompany après la rencontre. Le secret médical interdisait le coach anderlechtois d'en dire plus, mais il précisera : "Ce ne sont pas les adducteurs. On verra, mais je ne pense pas que ce soit grave".

Gomez aura donc désormais une deadline très claire : lundi prochain, 18 avril - date de la finale de la Coupe de Belgique. "Ces joueurs ont disputé beaucoup de matchs, à la fois pour Anderlecht et l'équipe nationale. À ce stade de la compétition, il y a un peu de lassitude physique, ce n'est pas anormal. On espère le retaper pour la finale. Je ne peux pas encore le prédire, pas plus que je ne peux le prédire pour Verschaeren et Ashimeru".