La Pro League sanctionne le Beerschot d'une amende de 50.000 euros

Les supporters du club anversois ont causé l'arrêt définitif du match face à l'Union Saint-Gilloise. Le résultat sportif et les éventuelles sanctions disciplinaires appellent "une décision rapide".

Comme annoncé par son CEO Lorin Parys, la Pro League a pris des mesures afin de sanctionner le Beerschot, dont les agissements des supporters lors du match à l'Union ont fait grand bruit et ont causé l'interruption de la rencontre. La lanterne rouge du championnat, reléguée en D1B la saison prochaine, a été condamnée à 50.000 euros d'amende.

“Le rapport du Match Delegate confirme en effet que les supporters du Beerschot étaient la cause de la fin prématurée du match", déclare Parys dans un communiqué.

Des solutions devront encore être trouvées rapidement quant à l'issue définitive de la rencontre, ce qui aura des conséquences pour les Champions' play-off.

"En ce qui concerne le résultat sportif et les éventuelles sanctions disciplinaires, les instances fédérales sont compétentes étant donné que le match a été définitivement arrêté par l'arbitre. Le parquet UB dispose de 7 jours civils à compter du jour du match pour introduire une action fédérale sur la base du rapport du Match Delegate. Le Conseil Disciplinaire doit ensuite convoquer les parties au moins 7 jours à l'avance. Après la décision, les parties ont encore une possibilité d'appel devant la CBAS."

"Il est dans l'intérêt des supporters et des clubs d'avoir le plus rapidement possible de la clarté sur ces points, avec le début des playoffs en vue", dit Parys. "Je suis persuadé que les instances fédérales travailleront rapidement compte tenu du calendrier sportif. Entre-temps, j'ai également pris contact avec les clubs concernés et eux aussi souhaitent avoir de la clarté le plus rapidement possible. Nous espérons donc une décision rapide."