Union-Beerschot : Le Conseil disciplinaire de l'Union Belge se penchera sur les suites à donner ce vendredi

La chambre a réuni trois juges en un temps record pour une matière qui ne relève pas de la procédure accélérée.

Le Conseil disciplinaire de l'Union Belge se penchera ce vendredi à 12h15 sur les suites à donner au match interrompu entre l'Union Saint-Gilloise et le Beerschot. Que décidera le Conseil ? Un score de forfait en faveur de l'Union, comme le laisse supposer le règlement ainsi qu'une amende de 10.000 euros et quatre matchs à huis clos pour le Beerschot ? On se dirige vers cette voie.

Le prononcé pourrait déjà tomber vendredi soir ou dans les trois jours qui suivent. Si personne ne va en appel de la sanction devant la CBAS, le classement précis serait bien connu à l'entame des playoffs. Il se dit que Bruges suit le dossier de près et ne comprendrait pas que l'on donne la victoire sur tapis vert à son concurrent bruxellois. Mais de là à contester la décision devant l'organe d'arbitrage.

Le Beerschot acceptera-t-il la sanction ? Surtout que ces quatre matchs à huis clos ne seront pas faciles. Si la commission disciplinaire suit le parquet fédéral et donne effectivement suite à la demande, l'affaire pourrait traîner encore plus longtemps si Beerschot fait appel.