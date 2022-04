Lucescu assume ses propos: "On ferait mieux de critiquer les supporters de Marseille"

L'entraîneur du PAOK est encore sous le feu des critiques.

A l'issue de la défaite sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (2-1), jeudi dernier, Razvan Lucescu s'était distingué avec une sortie déplacée en menaçant les supporters phocéens en vue du quart de finale retour de la Ligue Europa, prévu ce jeudi. Si ces derniers ont finalement été interdits de déplacement en Grèce, l'entraîneur du PAOK Salonique a choisi d'assumer ses propos.

"On était venu à Marseille pour un grand évènement et ce n'est pas ce que l'on a eu. Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n'était pas correct. Plutôt que ce critiquer ce que j'ai dit, je pense qu'il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu'il s'est passé avec les fans de Marseille et avec l'organisation", a assuré le manager roumain en conférence de presse. Le match s'annonce très tendu à Thessalonique...