Officiel : Eupen annonce le départ de neuf joueurs !

Après avoir officialisé le départ de Jordi Amat (fin de contrat) ce lundi, et les non-prolongations des prêts Konstantelias, Nanah et Essahel ce mardi, les Pandas ont fait savoir ce mercredi que neuf joueurs supplémentaires allaient quitter le club cet été.

Eupen a fait savoir les contrats de Benoît Poulain, Robin Himmelmann, Julien Ngoy, Leonardo Rocha, Carlos Embalo, Emmanuel Sowah, Mamadou Koné, Jens Cools et Silas Gnaka, qui expirent le 30 juin 2022, ne seront pas prolongés.

Les Pandas ont ensuite évoqué les passages des neuf joueurs qui quitteront le club cet été :

L'international bissau-guinéen Carlos Embalo a joué pendant trois ans pour Eupen et a fait 34 apparitions pour le club. Le joueur offensif a marqué 2 buts.

L'attaquant portugais Leonardo Rocha a rejoint Eupen en été 2019 et a disputé 24 matchs avec le club et cela malgré une longue pause pour cause de blessure et un prêt temporaire au RWDM.

Pendant deux ans, le défenseur Benoît Poulain a porté le maillot d'Eupen. Le Français a disputé 23 matchs au total .

Le gardien Robin Himmelmann a quitté le FC St. Pauli pour Eupen en hiver 2021. Robin Himmelmann a gardé les buts du club lors de 17 rencontres.

L'attaquant belge Julien Ngoy a rejoint Eupen il y a 2 ans en provenance du club anglais de Stoke City. Julien faisait partie des titulaires du club. En 64 apparitions, il a marqué 11 buts et donné 4 passes décisives pour les Pandas.

Le défenseur latéral ghanéen Emmanuel Sowah fait partie de l'effectif d'Eupen depuis le début de l'année 2020 et a été aligné à 10 reprises lors de matchs de l'équipe première.

L'Ivoirien Mamadou Koné a joué pour Eupen au début de l'année 2018 et de 2020 à 2022. En 38 apparitions, l'attaquant a marqué 6 buts et réalisé trois passes décisives.

Pendant trois ans, le milieu de terrain Jens Cools a porté le maillot d'Eupen. De 2019 à 2022, Jens a disputé 77 matchs pour le club.

Après sa formation à l'Aspire Academy Sénégal, Silas Gnaka a fait ses débuts de footballeur professionnel à Eupen en 2017. Depuis, l'international ivoirien des U23 a été aligné dans 83 matchs.