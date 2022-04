Direction la N1 pour Brent Peers : "Une nouvelle étape dans ma carrière"

Le défenseur central passe à l'échelon supérieur.

A 25 ans, Brent Peers passe de la D2 amateurs et de son club de Berchem pour rejoindre Heist, qui évolue en Nationale 1. Il a accordé une interview à la Gazet Van Antwerpen.

Avant d'arriver en N1, Peers a joué dans les équipes de jeunes de nombreux grands clubs belges : "Quand je suis devenu U11, j'ai commencé à jouer pour le Germinal Beerschot. Puis ont suivi le Lierse, Waasland-Beveren, les Espoirs de l'Antwerp, Dessel et les quatre dernières années, Berchem."

Le club d'Heist, actuel 9e de N1, le suit déjà depuis un petit bout de temps. De quoi passer la vitesse supérieure. "Ils me regardent depuis un moment, oui. Mais écoutez, c'est bien, n'est-ce pas. Si le club te veut toujours après tout ce temps, c'est que tu as su le convaincre. Je sens aussi que je suis prêt pour une étape supérieure. J'ai 25 ans maintenant et j'ai vraiment hâte de commencer. Je veux voir comment ça se passe, ce que je peux apporter. C’est donc en soi assez excitant."

Heist, club dans lequel évoluent des anciens coéquipiers de Peers (Fré Van Aerschot du Lierse, Maxim Nys de Waasland-Beveren, Jawad Absisan de Berchem et Thomas Jutten de Dessel), est ambitieux. "Si vous cartographiez les résultats de Heist ces dernières années, vous pouvez voir une certaine régularité. Heist est un incontournable de Nationale 1 depuis un certain temps maintenant. Je me retrouve donc avec une équipe qui sait ce qu'elle fait", conclut Peers.