"Ce qu'il s'est passé est une honte"

30.000 Allemands dans les tribunes du Nou Camp, c'est tout simplement incroyable.

Dans une ambiance surréaliste au Camp Nou, le FC Barcelone a été éliminé par Francfort (1-1, 2-3) jeudi lors des quarts de finale de la Ligue Europa. Avec entre 20 000 et 30 000 supporters allemands présents dans l’enceinte des Blaugrana, le président du club catalan Joan Laporta a déploré une véritable honte.

"Le plus inquiétant, c'est que ce qui s'est passé est une honte. Cela ne peut pas se reproduire. Nous disposons d'une grande partie des informations, nous avons besoin de temps pour les traiter et nous prendrons des mesures. Ce qui s'est passé est scandaleux et honteux. Nous ne pouvons pas éviter certaines situations, mais à partir de maintenant, nous devrons être plus stricts. (…) En tant que Culé, j'ai honte de voir autant de fans rivaux chez nous. J'ai ressenti de la honte", a fustigé le patron du Barça pour le média de son équipe.

Désormais, les hommes de Xavi, 2es au classement de la Liga, vont se concentrer sur le championnat.