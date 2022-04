Romelu Lukaku, le retour gagnant ?

Dans le creux de la vague et blessé dernièrement au tendon d'Achille, le Belge est de retour à l'entraînement et pourrait être disponible pour le prochain match de Chelsea, en FA Cup.

Si Romelu Lukaku veut revenir dans le coup cette saison, c'est sans doute maintenant qu'il doit saisir sa chance. Hors-forme depuis plusieurs mois et absent lors des deux derniers matchs de Chelsea à cause d'une blessure au tendon d'Achille, le Belge est de retour à l'entraînement.

Selon The Sun, Lukaku s'est entraîné pour une session complète avec le groupe ce jeudi et pousserait pour revenir afin d'être disponible pour le match de ce week-end en FA Cup face à Crystal Palace. L'attaquant, qui n'a joué que 41 minutes lors des quatre derniers matchs, reste le meilleur buteur de son équipe en Cup avec 3 buts. Il est sûr et certain qu'une bonne prestation ce dimanche (17h30) le remettrait un peu en confiance.