Derby County et Wayne Rooney relégués en League One !

Grandement pressentie ces dernières semaines, la relégation de Derby County est désormais officielle ce lundi. Les Rams évolueront à compter de la saison 2022-2023 en League One (D3 anglaise).

Pour rappel, les pensionnaires du Pride Park Stadium s'étaient vus infliger une pénalité de 21 points après leur dépôt de bilan et leur placement sous administration judiciaire en septembre.

Results this afternoon mean we'll fall short in our attempts to overcome the obstacles in front of us this season.



Thank you for your incredible support during the most challenging of campaigns 🐏🖤🤍#DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/9dxXL3u8Qy