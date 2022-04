"Romelu Lukaku a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea"

Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges réalise un come-back mitigé à Chelsea et cristallise les critiques depuis plusieurs semaines.

Joe Cole estime que Romelu Lukaku (28 ans, 20 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) doit se réinventer avant la fin de saison.

"Lukaku a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea s'il le veut. Regardez Timo Werner, il ne lâche rien et quand il ne marque pas, il propose autre chose. Lukaku a raté une occasion. Il doit être en colère contre lui-même parce qu'il est meilleur que ça. Il doit faire un changement et redevenir le joueur qu'il était", a confié l’ancien milieu offensif de Chelse pour le média ITV Sport.