🎥 Un joueur de Nottingham Forest marque un but sensationnel à la Roberto Carlos

Lundi soir, Jack Colback a marqué l'un des buts de l'année lors du match contre West Bromwich Albion.

Jack Colback (32 ans) a joué en Premier League pour Sunderland et Newcastle United dans le passé. Cette saison, l'Anglais défend les couleurs de Nottingham Forest et il aura réussi à marquer les esprits des supporters et pas que. En effet, quand il s'agit de marquer, il ne fait pas dans la dentelle.

Un but qui n'est pas sans rappeler le but emblématique d'un certain Roberto Carlos en 1998 lors d'un match contre Tenerife avec le Real Madrid.