Accord trouvé entre Manchester United et Erik Ten Hag

Erik Ten Hag semble presque certain de quitter l'Ajax pour Manchester United. Selon le journaliste sportif Fabrizio Romano, le Néerlandais et le club auraient trouvé un accord. Mitchell van der Gaag, l'actuel assistant de Ten Hag, serait également du voyage à Old Trafford.

L'Ajax et Manchester United sont toujours à la recherche d'un accord. Il s'agirait d'une clause d'environ deux millions d'euros. L'annonce officielle serait attendue dans quelques jours.

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. 🔴🤝 #MUFC



Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause - announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5