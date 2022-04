Officiel : Vincent Kompany parmi les joueurs introduits au Hall Of Fame de la Premier League!

L'ancien capitaine de Manchester City a été introduit au Hall Of Fame de la Premier League en compagnie de cinq autres joueurs.

C'était dans l'air : Vincent Kompany faisait partie des candidats pour une introduction au Hall Of Fame de la Premier League en 2022. L'officialisation est tombée : la Premier League a annoncé que Vincent Kompany, Sergio Agüero, Patrick Vieira, Wayne Rooney, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Didier Drogba et Ian Wright étaient les 8 joueurs introduits cette année suite au vote des supporters.

Vincent Kompany, ancien capitaine de Manchester City, devient ainsi le tout premier joueur belge à intégrer le prestigieux Hall Of Fame de la Premier League, mis en place en 2021. Le Diable Rouge a remporté quatre championnats, deux FA Cups, quatre Coupes de la Ligue et deux Community Shield durant ses dix années chez les Citizens. En 2012, il était élu Player of the Season.

Manchester City a célébré l'introduction du Belge avec une vidéo récapitulant ses plus grands moments avec le club, notamment les trophées soulevés et ce fameux but décisif pour offrir le titre au club en 2018-2019, d'une frappe splendide.