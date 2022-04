Feyenoord fait marche arrière : "Ce n'est tout simplement pas possible"

Le club néerlandais veut à nouveau se concentrer sur le football.

Feyenoord a annoncé en 2006 qu'il pensait avoir besoin d'un nouveau stade pour réaliser ses ambitions sportives. En 2017, le feu vert a été donné pour le développement de Feyenoord City, un grand plan avec un nouveau stade et 3 800 logements le long de la rivière Maas. En novembre de l'année dernière, Feyenoord a décidé de reporter à nouveau les projets de nouveau stade, car les coûts de construction seraient supérieurs de 180 millions d'euros aux 444 millions d'euros que le club avait fixés comme maximum.

Feyenoord ne construira pas de nouveau stade. Le directeur général Dennis te Kloese et le directeur financier Pieter Smorenburg ont annoncé cette décision lors d'une conférence de presse au Kuip. Deux projets de rénovation du stade actuel sont également écartés pour le moment.

"Ce n'est tout simplement pas possible", a déclaré Te Kloese. "Nous sommes un club de football et nous allons maintenant nous concentrer à nouveau sur le football. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites dans le stade actuel. Nous allons examiner attentivement cette question. Bien sûr, De Kuip peut être modernisé. Nous voulions un nouveau stade. Mais ce n'est vraiment pas faisable. Nous allons continuer à jouer au Kuip pour le moment. Cela doit rester une bonne expérience pour tout le monde. Mais une rénovation à grande échelle n'est pas non plus possible."

Te Kloese ne peut pas évaluer les conséquences sportives pour Feyenoord. "Bien sûr, vous pouvez générer plus de revenus dans un stade neuf et moderne. Mais ce n'est pas la seule solution", a-t-il déclaré. "Cela peut aussi se faire avec une politique sportive intelligente. Je pense que nos joueurs ont gagné en valeur cette année."