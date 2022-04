"Le RWDM aurait dû emballer la rencontre, néanmoins Seraing était un cran au-dessus"

Le deuxième de D1B s'est incliné à domicile contre le RFC Seraing le week-end (0-1) lors de la première manche des barrages. Le match retour aura lieu samedi prochain au Pairay.

Georges Mikautadze a inscrit le but de la victoire samedi dernier au RWDM. Un enroulé du droit sur lequel Théo Defourny n'a rien pu faire juste avant la pause. En seconde période, les Molenbeekois toucheront deux fois la barre transversale avant de voir Opare sauver un ballon sur la ligne. Toutefois, les Bruxellois peuvent également remercier leur dernier rempart qui a fait plusieurs arrêts décisifs.

"Théo Defourny a limité la casse"

"Le RWDM s'est beaucoup adapté au RFC Seraing. Ils craignaient le flanc gauche sérésien et étaient nerveux en début de partie. Je pensais qu'ils allaient prendre leur adversaire directement à la gorge", nous confie Frédéric Gounongbé qui était présent au stade samedi. "Les Molenbeekois ont été meilleurs et plus dangereux après la pause avec un Rommens toujours très juste. Mais, j'ai senti que Seraing était néanmoins supérieur et un cran au-dessus. Théo Defourny a limité la casse et a permis aux siens de conserver toutes leurs chances pour le match retour", souligne l'ancien joueur du club bruxellois.

"Ils ont un peu joué contre nature en s'adaptant à l'adversaire"

Le stade Edmond Machtens était comble, cela n'était plus arrivé depuis dix-huit ans. "Il y avait une super ambiance, c'était incroyable. J'ai joué dans cette enceinte, et je ne l'ai jamais vue aussi remplie. J'ai échangé avec quelques joueurs à l'issue de la partie, ils étaient déçus du résultat. Ils ont un peu joué contre nature en s'adaptant à l'adversaire. Ils auraient dû emballer cette rencontre dès le début et tous les ingrédients étaient réunis pour le faire... Tout reste possible néanmoins pour le match retour. Puis, ce serait exceptionnel pour le footbal bruxellois que le RWDM se hisse en D1A. Ils devront être solides à l'arrière et plus réalistes à l'avant au Pairay. Ce ne sera pas évident, mais l'espoir est là", a conclu l'ancien buteur.