Kompany et Anderlecht : de grandes promesses à désillusions

Alors que les Mauves étaient en finale de Coupe et pouvaient encore croire à un retournement de situation en Playoffs il y a à peine une semaine, le vent semble avoir plus que légèrement tourné.

Battu ce dimanche par l'Union dans un match peu maîtrisé (3-1), que ce soit en début de première période ou dans l'ensemble de la seconde, Anderlecht pointe maintenant à la 3e place, à 7 points de Bruges et 10 de l'Union. Autant dire que si certains rêveurs se laissaient le droit de penser à un 35e titre de champion de Belgique avant le début des Playoffs, la situation s'est maintenant bien plus embourbée.

Même si la communication de Vincent Kompany, surfant souvent sur les ambitions dorées propres à l'histoire du club, peut parfois déranger, on doit reconnaître qu'elle n'est pas du tout étonnante venant d'un compétiteur hors-pair, ayant gagné 2 titres de Champion de Belgique, 4 Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cup, 2 Community Shield ainsi qu'une Coupe Intertoto. Au moins, lorsqu'il affirme qu'Anderlecht doit tout gagner parce qu'il s'agit d'Anderlecht, il ne se trompe pas : la pression est immense au Parc Astrid. Et elle peut rapidement s'intensifier, en l'espace d'une semaine le cas échéant.

Si les Mauves sont passés tout près de ne pas rallier les Champions' Playoffs en fin de saison, la défaite en Coupe de Belgique a eu comme effet de mettre en exergue certaines questionnements : Anderlecht n'est plus une équipe si jeune, et si la reconstruction passe par des changements d'orientation - dans le fameux process, notamment - elle passe aussi par de la cohérence dans les ambitions affichées. 5 ans sans titre, c'est immense pour un club comme Anderlecht, personne ne dira le contraire. Mais personne ne dira non plus que le Sporting s'est positionné ces dernières années sous Kompany avec le réel statut de favori au titre.

Une fin de saison capitale

En plus du jeu développé par les Mauves depuis quelques semaines, irrégulier voire peu reluisant, la gestion de certains joueurs tels que Zirkzee, Verschaeren (sortis en finale de Coupe) Ait-El Hadj ou Amuzu pose question...un peu comme lors de la première partie de saison. Comme quoi, il suffit de quelques contre-performances dans des matchs capitaux pour que des lacunes surgissent. Les blessures n'aident non plus pas, avec la situation notamment de Gomez, Verschaeren ou encore Ashimeru.

Est-ce que la situation n'a, au final, pas changé comme le disait Olivier Deschacht ? On verra en fin de Playoffs. Les Mauves ont encore 5 matchs pour clôturer une saison qui semble s'essoufler, tout en essayant de ne pas répéter la décevante campagne de l'an dernier.

Dommage lorsque l'on se rappelle le niveau de jeu affiché ces derniers mois. Mais si Anderlecht veut à nouveau redevenir un grand, une décision devra être prise : un grand ménage, une véritable re-direction radicale, ou le choix de la continuité. Difficile de se prononcer, de se faire un réel avis à l'heure actuelle, mais il est juste ici sujet de se questionner tout en évitant d'anticiper. Tout peut très - très - vite changer en football.