Le président du Lierse justifie la prolongation de Tom Van Imschoot : "Que ceux qui critiquent les résultats viennent me trouver"

Mardi après-midi, le Lierse Kempenzonen a annoncé que son entraîneur principal a signé un nouveau contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Le président du Lierse Kempenzonen Luc Van Thillo a expliqué pourquoi il avait prolongé Tom Van Imschoot. "Il s'est jusqu'à présent bien débrouillé avec les moyens disponibles. Dans un club où la stabilité est essentielle, il serait illogique de chercher maintenant un nouvel entraîneur", a déclaré le président lierrois dans Gazet van Antwerpen.

La prolongation de contrat de Tom Van Imschoot n'a pas été accueillie positivement par tous les fans du Lierse. Au cours de la saison, Van Imschoot a été critiqué par une partie des supporters. "J'ai trouvé les critiques de Tom souvent injustifiées et parfois même déplacées", a indiqué Van Thillo. "Si quelqu'un critique nos résultats, qu'il vienne me trouver. Je laisse le club travailler avec un budget qui est inférieur à celui de presque tous nos concurrents. Nous sommes en reconstruction, mais un club stable. Quiconque veut sauter dans le train est le bienvenu. Mais aujourd'hui, cette force financière supplémentaire n'existe pas. Et donc je dis que nous nous sommes pas trop mal débrouillés."