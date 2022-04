Jelle Van Damme et son nouveau travail dans le football : "Un grand besoin d'une nouvelle approche"

Jelle Van Damme veut repenser le monde du football de l'intérieur et a donc créé sa propre entreprise.

Jelle Van Damme devient agent de football. Avec les avocats anversois Omar et Mounir Souidi, il a fondé l'agence Polymatch.

"Trop de choses vont mal dans le football", déclare Jelle Van Damme à Het Laatste Nieuws. "Il suffit de regarder l'affaire Mains Propres."

"Nous ressentons une forte demande au sein du football pour un nouveau type d'approche", ajoute Omar Souidi. "Je ne peux pas imaginer un style différent. Je n'ai pas la réputation de garder un visage impassible dans la profession juridique."

Van Damme dit qu'il tient une comptabilité ouverte, de sorte à ce que tout le monde puisse voir ce que lui mais aussi les clubs et les avocats gagnent. Selon Van Damme, le joueur a également droit à cette information.

Van Damme a obtenu ses informations de l'époque où il jouait pour le Los Angeles Galaxy. "Quand j'ai joué en Amérique, j'ai vu que travailler correctement est une condition pour faire des affaires. Tout le monde a peur des autorités fiscales. Et à juste titre."

Après tout, l'Américain est en pleine expansion. "D'ici quelques années, le marché américain sera le plus grand marché du football dans le monde, et nous voulons aider à construire ce pont entre le football européen et américain."