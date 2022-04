Romain Matthys revit au MVV Maastricht : "Je ne voulais plus être la cinquième roue du carrosse à Eupen"

En fin de contrat à Eupen, le Liégeois a rejoint gratuitement le MVV où il a paraphé un contrat de deux saisons, avec une troisième année en option.

Prêté cette saison par Eupen au MVV Maastricht, Romain Matthys a décidé de prolonger l’aventure de l’autre côté de la frontière. Il quitte donc le pensionnaire de D1A qu'il avait rejoint en 2019. "J'avais choisi de me jeter dans le grand bain en quittant le FC Liège pour Eupen il y a deux ans car il fallait bien le faire un jour. J'ai beaucoup appris et j'ai progressé du côté du Kehrweg même si j'ai peu joué. Je ne regrette pas mon choix puisque cela m'a permis de rejoindre Maastricht par la suite", nous confie le Liégeois.

Après avoir seulement disputé quatre rencontres en deux ans du côté d'Eupen, il a joué vingt-cinq matchs cette saison en deuxième division néerlandaise. "La deuxième année, j'étais troisième voire quatrième gardien avec Manaf (Nurudeen). On nous avait fait comprendre que nous devrions aller chez les U21 une semaine sur deux. Je n'ai pas accepté et j'ai dû rallier le RWDM en prêt où ça s'est mal passé. Quand je suis revenu au club, je suis allé trouver la direction pour dire que je souhaitais jouer et que je ne voulais plus être la cinquième roue du carrosse. Et là, j'ai pu rejoindre le MVV", souligne le portier âgé de 23 ans.

© photonews

Aux Pays-Bas, "Kakou" revit. "Un club où on me fait confiance et où j'ai pu rejouer. Ça fait beaucoup de bien. Je me suis rapidement intégré au sein de l'effectif. Je n'ai eu aucun contact avec Eupen et je n'ai d'ailleurs pas reçu le moindre message du club de toute la saison... J'ai compris que l'on ne comptait plus sur moi, c'est ainsi", ajoute-t-il.

Maastricht est actuellement avant-dernier de Keuken Kampioen Divisie. "Aucun descendant, mais nous voulons faire partie du top 8 la saison prochaine pour disputer les Playoffs. Il y a beaucoup de talents et ça joue beaucoup au sol au sein de cette série. Un football qui me convient bien puis la deuxième division néerlandaise est un bon tremplin pour les jeunes joueurs", a conclu Romain Matthys.