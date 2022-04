Hein Vanhaezebrouck n'ira pas à Charleroi : "Ca n'aurait aucun sens"

Exclu lors du premier match contre Genk, Hein Vanhaezebrouck ne sera pas présent à Charleroi.

En conférence de presse ce vendredi, Hein Vanhaezebrouck a en effet confirmé qu'il ne ferait même pas le déplacement pour prendre place en tribune au Mambourg. "Ca n'aurait aucun sens. Tout ça pour être accompagné d'un garde du corps qui vérifie à qui je passe des appels", plaisante le coach des Buffalos dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Et on ne va pas me faire entrer clandestinement dans un bac à lingue, hein. Il faudrait deux sacrés costauds pour porter le sac".

Vanhaezebrouck ne tentera pas de communiquer avec son staff. "J'ai déjà entendu dire que certains collègues ont été mis à l'amende pour avoir tenté ça. Ce n'est pas mon genre. Je n'ai pas besoin de communiquer", affirme-t-il. "Je fais pleine confiance à mon staff. Le coach principal aussi peut prendre de mauvaises décisions. Ils savent comment je pense et ce qu'il faut faire pour influer sur la rencontre".