"Il ne me surprend plus, il est dans la forme de sa vie"

Deux buts et une passe décisive ce vendredi pour Kylian Mbappé.

Auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 32 matchs et 24 buts en L1 cette saison) a encore porté le Paris Saint-Germain contre Strasbourg (3-3) vendredi en Ligue 1. Désormais habitué aux performances de l'international français, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino n'est même plus surpris.

"Si Mbappé me surprend toujours ? Non, il ne me surprend pas. C’est dommage que nous n’ayons pas tué le match avec les occasions que nous nous sommes procurés sur des contres à 3-2. Mais je pense que Kylian est un joueur qui se trouve dans la forme de sa vie et il apporte énormément à cette équipe", a apprécié le technicien argentin en conférence de presse.