Yoni Buyens raccroche les crampons

L'ancien joueur du Standard et de Genk notamment a joué son dernier match.

Clap de fin pour Yoni Buyens. A 34 ans, le milieu de terrain a joué son dernier match pour Zepperen-Brustem, où il évoluait depuis l'été 2020. Il a été fêté par ses coéquipiers, en compagnie de sa femme et de ses deux filles.

Buyens aura au total disputé 467 matchs, pour 48 buts et 20 assists, dans une carrière qui l'aura vu évoluer au Standard, Genk, Malines, Charlton, mais également Westerlo et le Lierse.

"J'ai enfilé mes chaussures de football pour la dernière fois en tant que joueur !

Bien sûr, mes trois plus fidèles supporters ne pouvaient pas manquer l'événement et je tiens à les remercier pour tout le soutien, l'amour et les sacrifices de ces dernières années !

Bien sûr, je veux aussi remercier tout le monde de Zepperen-Brustem pour les 2 dernières saisons et surtout tous mes coéquipiers des 2 dernières saisons !

Chaque fin est aussi le début de quelque chose de nouveau et je me réjouis déjà des nouveaux défis qui se présenteront sur mon chemin !", a communiqué le joueur via son compte Instagram.

Le Standard l'a également félicité pour l'ensemble de sa carrière.