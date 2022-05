🎥 Denis Odoi a aussi fêté son titre de champion avec Fulham

Denis Odoi était présent ce lundi à Fulham pour assister à la large victoire de ses anciennes couleurs contre Luton Town (7-0). Et le Brugeois, qui a disputé 18 matchs de Championship (1 but, 4 assists) cette saison sera bel et bien officiellement vainqueur de la Championship 2021-2022.

Il a donc célébré ce titre avec son public et ses ex-équipiers, assurés de retrouver la Premier League la saison prochaine. Une façon aussi de faire ses adieux aux Cottagers après 177 matchs disputés.

📝Black Stars defender Denis Odoi with his gold medalđŸ„‡as Fulham claimed the English Championship trophy🏆.



He started the season with Fulham before joining Club Brugge in January. pic.twitter.com/v28JdJMJS8