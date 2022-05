Joren Dom revient sur l'arrivée de Peter Maes : "Un moment très étrange, pourquoi nous demander notre avis ?"

On pourrait probablement écrire un livre sur les cinq saisons de Joren Dom au Beerschot. Le natif d'Anvers, parti à OHL, revient dans Gazet van Antwerpen sur sa période avec les Rats. La nomination de Peter Maes a été l'un des sujets abordés.

Après le départ de Hernan Losada pour DC United la saison dernière, Will Still a pris la relève au Beerschot. Les joueurs étaient plutôt satisfaits de son approche, mais Still a dû prendre du recul. C'est Peter Maes qui a ensuirte repris les rênes du club anversois. "Au cours d'un appel vidéo, Jan Van Winckel a demandé à certains acteurs clés leur avis sur la nomination éventuelle de Peter Maes au poste de T1", a déclaré Dom.

"Nous avons indiqué à l'unanimité que nous étions satisfaits du travail de Will Still. Nous pensions que ce serait la fin de tout cela... Puis, quelques minutes plus tard, nous avons reçu une notification push de Beerschot annonçant l'arrivée de Peter Maes. Eh bien, un moment très étrange, pourquoi nous demander notre avis..."