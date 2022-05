Roméo Monticelli, le nouveau talent du Sporting Charleroi : "Mon objectif est de percer au Mambourg"

Le Sporting Charleroi a annoncé la signature d'un premier contrat professionnel pour le jeune Roméo Monticelli, international U17 et grand talent du club. Walfoot a eu l'occasion de s'entretenir avec le joueur et son entourage.

Le Sporting Charleroi a annoncé ce mercredi le premier contrat professionnel de l'un de ses Zèbrions les plus prometteurs : Roméo Monticelli (16 ans), international belge U17 et qui évoluait déjà avec les U21 carolos cette saison. À cette occasion, c'est à deux pas du stade où il a joué étant petit, à Ath, que nous avons rencontré le jeune défenseur. "J'ai joué jusqu'en U6 à Chièvres, puis à Ath jusqu'à mes U9", commence Roméo quand nous lui demandons de raconter son parcours. Des Géants Athois, actuellement refondés sous le nom de Pays Vert Ostiches-Ath, qui avaient fait un drôle de buzz il y a quelques années quand Nicolas Anelka était annoncé repreneur.

Il n'en sera rien, le club ira vers la faillite et Monticelli part alors pour Tubize, où il évolue jusqu'aux U13. "Dès les U14, j'ai signé à Charleroi, où j'ai fait toutes mes classes jusqu'ici. Tubize était déjà réputé pour sa formation, mais le projet jeunes se mettait en places au Sporting. J'étais ravi, parce que c'était le moment parfait pour moi". Le Sporting Charleroi a en effet mis les bouchées doubles pour combler son retard en matière de formation ces dernières années.

En U18, puis en U21 dès cette saison

Alors qu'il n'aura 17 ans qu'en octobre prochain, le jeune Roméo a déjà rejoint les U21 cette saison. "J'ai commencé en U21 en début de saison, puis suis reparti en U18. Mais les Espoirs ont eu besoin de moi, j'y suis donc retourné. Au début, j'ai connu un peu de fatigue sur le plan physique, mais c'est vite passé". Depuis son évolution au sein des équipes d'âge, Monticelli, défenseur central de formation, est passé au back. "En raison de ma taille", sourit-il. "Mais mon profil est plus utile à gauche. Je pense d'abord à défendre, mais j'aime monter, selon l'ailier qui me fait face".

Le projet de Charleroi est très positif au niveau des jeunes

Le lien qui s'est créé entre les Zébrions et l'équipe A facilitera la progression du jeune athois. "L'un des coachs de l'équipe première participait souvent à nos entraînements, pour mieux connaître nos profils. Samba Diawara, le team manager de l'équipe Espoirs, est en lien avec l'équipe A (il y est T3, nda). Le projet est très positif au niveau des jeunes", se réjouit Roméo.

Percer au Mambourg

Il faudra désormais se faire une place en équipe A, à l'image de son ami Martin Wasinski qui a déjà percé, mais aussi d'un autre jeune d'Ath, Thomas Lutte, parti en stage l'hiver dernier avec les Zèbres. "Thomas est un ami, j'étais donc content pour lui. Et je me suis dit que s'il était là et pas moi, c'est qu'il y avait une raison. C'était à moi de travailler", estime Monticelli.

Désormais, le voilà aux portes du noyau professionnel carolo malgré des offres de l'étranger. "L'idée a toujours été de percer au Mambourg. Le Sporting est mon club et je veux y faire mes preuves. Bien sûr, tout jeune a de l'ambition, mais chaque chose en son temps. Devenir pro a toujours été mon rêve, et là, j'ai un pied dedans. Mais je dois continuer à travailler". International U17, Roméo Monticelli disputera dans quelques semaines l'Euro avec la sélection. Nul doute que ce premier contrat professionnel au RCSC lui donnera un solide coup de boost.