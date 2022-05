La déception de Steve Mandanda : "Les supporters méritaient d'aller en finale"

Marseille est éliminé de la Conference League après son nul face à Feyenoord (0-0, 2-3 score cumulé).

"C’est une énorme déception, il y a de la tristesse aussi", entame le gardien et capitaine de l'OM Steve Mandanda au micro de M6 après le match. "On avait envie d’aller au bout de cette compétition. Au match aller, on a été défaillants, ce qui nous coûte la qualification. On est tombés sur une bonne équipe qui a bien défendu et qui a bien joué. On n’a pas su emballer ce match."

Une pensée aussi pour les supporters, avant de se concentrer sur la fin du championnat. "On est déçus pour nous, pour les supporters parce qu’ils méritaient d’aller en finale et de remporter un titre cette saison. Mais après la déception, il faut enchaîner parce qu’il y a une deuxième place en championnat à assurer. Et ça ne va pas être facile."