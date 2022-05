🎥 Un centre millimétré, une reprise imparable: le 20e but de Paul Onuachu en Pro League

Le buteur du Racing Genk est sorti du banc pour relancer les siens, vendredi soir, à Charleroi.

Pour la première fois depuis le 23 janvier dernier, Bernd Storck avait décidé de se passer des services de Paul Onuachu au coup d'envoi du déplacement de Genk à Charleroi, vendredi soir. Mais l'entraîneur allemand a décidé de lancer son attaquant nigérian à la pause, après une première période décevante des Limbourgeois.

Et c'est Paul Onuachu qui a remis Genk sur les rails, à dix minutes terme, grâce à un excellent centre de Junya Ito et à une reprise de buteur. Le Nigérian met fin à une série de trois matchs sans marquer et inscrit là son 20e but de la saison en Pro League, il en profite pour grimper à la troisième place du classement des buteurs, derrière Deniz Undav (24) et Michael Frey (22).