La FIFA a tranché : Algérie-Cameroun ne sera pas rejoué !

La FIFA a étudié le recours introduit par la fédération algérienne suite au barrage pour le Mondial 2022 disputé contre le Cameroun.

Pour rappel, les Fennecs avaient souligné diverses erreurs d'arbitrage, que le sélectionneur algérien Djamel Belmadi avait même sous-entendu être volontaires, lors du barrage face au Cameroun. La fédération algérienne de football avait alors introduit un recours auprès de la FIFA et réclamé que la rencontre soit rejouée.

Vainqueurs 0-1 au Cameroun, les Algériens s'étaient inclinés 1-2 dans les arrêts de jeu des prolongations, et avaient pris la porte grâce à la règle du but à l'extérieur (toujours d'application dans cette rencontre). Certaine d'avoir été flouée, l'Algérie avait porté plainte et même réclamé les enregistrements de la "boîte noire" de l'arbitrage vidéo, à savoir les échanges entre la VAR et l'arbitre principal Bakary Gassama. Pendant ce temps, Djamel Belmadi sortait quant à lui des déclarations hallucinantes dans la presse, qui s'apparentaient à des menaces physiques.

Sans surprise, la FIFA a tranché et décidé que la rencontre ne serait pas rejouée. La décision a été communiquée à la FAF (fédération algérienne de football), qui l'a officialisée. On imagine qu'une nouvelle réclamation pourrait être effectuée auprès du Tribunal d'arbitrage du sport.