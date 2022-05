Le RSC Anderlecht U21 exorcise la défaite des A et remporte la finale de la Coupe !

Le RSCA disputait ce samedi la finale de la Coupe de Belgique U21. Contrairement à leurs aînés, les jeunes de Neerpede l'ont emporté...aux tirs au but!

Ce samedi, le RSC Anderlecht affrontait le Racing Genk en finale de la Coupe U21. Un match qui se tenait au Lotto Park, à domicile donc. Antoine Colassin ouvrait le score à la 36e minute, mais en seconde période, c'est Genk qui égalisait, puis prenait l'avantage. Les Mauves pensaient devoir s'incliner mais c'est finalement Lucas Stassin qui, à la 90e fera 2-2.

Contrairement aux "grands", en U21, un partage après 90 minutes signifiait directement les tirs au but. Et là encore, contrairement aux "grands"... c'est Anderlecht qui l'emportera (5-4), exorcisant le traumatisme de l'équipe A et confirmant une très belle saison des hommes de Robin Veldman !