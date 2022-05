Vincent Kompany a vécu l'élimination de Manchester City en famille : "Mon fils a pleuré"

Cette semaine, Manchester City a pris la porte en demi-finale de la Ligue des Champions. Sans surprise, Vincent Kompany n'en a pas raté une miette.

Quand on lui demande en conférence de presse s'il n'a pas réveillé sa petite famille lors de l'élimination de Manchester City contre le Real Madrid, Vincent Kompany sourit et détrompe la presse. "J'ai regardé le match avec mon fils, il a pleuré. Il a compris mercredi que ça pouvait être difficile d'être supporter", reconnaît le coach du RSC Anderlecht, qui ne se prive pas de placer une pique au Real Madrid et à l'expérience - voire la... fourberie, comme l'Union la semaine passée? - dont il a fait preuve.

"Il ne comprenait pas comment, pendant une demi-heure, les joueurs du Real Madrid ont pu aller chercher des fautes, arrêter le match... J'ai dû lui expliquer que l'expérience, ce n'est pas juste l'écusson du Real Madrid", sourit Kompany. "Dans sa tête, il était déjà en finale. Il me demandait si ce serait possible d'aller à Paris (rires). Je lui disais de me laisser d'abord jouer mes Playoffs, en espérant qu'il n'y ait pas de barrages". Voilà au moins un problème organisationnel réglé pour Vincent Kompany.