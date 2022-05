Anderlecht devra être solide : "Contre Bruges, c'était un match référence sur ce plan"

L'Antwerp et Anderlecht vont probablement se disputer la troisième place du podium. Le duel de ce dimanche sera donc crucial et les Mauves vont devoir être solides.

Avant les Playoffs, le discours général était que deux équipes proposaient le plus beau football de Belgique : Anderlecht et La Gantoise. Mais une fois en phase finale, peu importe l'esthétique : il faut être solide. L'Antwerp l'a bien compris, et le RSCA devra se mettre au diapason. C'était déjà un peu le cas contre Bruges. "C'était même notre match référence sur le plan défensif", estime Vincent Kompany.

Un Anderlecht plus agressif, ce qui devrait donc encore être le cas au Bosuil. "Mon mot d'ordre avant un match n'est jamais d'aller chercher le contact et de faire des fautes, mais je veux tout de même voir de l'agressivité, une saine agressivité", pointe Kompany. "Vous l'avez souligné, il manquait parfois un petit quelque chose contre les grands cette saison. C'était l'efficacité, mais aussi cette capacité à mettre le pied ".

"Toute grande équipe doit mettre le pied"

Mais le coach d'Anderlecht est conscient qu'à ce petit jeu, il ne pourra pas forcément rivaliser avec l'Antwerp. "L'idée n'est pas de voler les armes adverses. Mais mon approche en tant que joueur était déjà que toute grande équipe doit mettre le pied à un moment. Ça n'empêche que mes joueurs devront garder leur style".