Felice Mazzù se positionne déjà vers le match de mercredi, qui verra son équipe se déplacer sur la pelouse du Club de Bruges.

Felice Mazzù était déçu après le match perdu par l'Union, mais il ne voulait pas encore baisser les bras. "Cela fait trois fois, contre Bruges, qu'on a des occasions pour gagner le match et qu'on se fait punir sur des transitions. On a aussi perdu de l'énergie en défendant au long du match ce qui a laissé des espaces. Mes joueurs ne méritaient pas de perdre".

Il tente ensuite de revenir sur les moments clés du match: "Je ne veux pas qu'on me parle d'expérience, car à mon sens c'est un manque d'efficacité. Peut-être que nous avons mal géré nos émotions, car même en ratant le penalty, même en étant moins dans le jeu, on n'a pas laissé de grosses situations dans le jeu à Bruges. Mais cela fait partie du foot, il faut l'accepter. Il n'a manqué que le but".

Ce but aurait donc pu tomber sur penalty: "Il y a plusieurs tireurs et Dante en fait partie. S'il a pris le ballon, c'est qu'il le sentait bien. Je sais que les joueurs en ont parlé et j'en parlerai avec eux. Mais comme cela, je n'ai rien à redire".

En conclusion, tout cela s'est joué sur des détails: "Nous avons été meilleurs qu'eux une bonne partie du match, c'est juste dommage d'avoir raté des occasions. Il y a maintenant un autre match mercredi, on devra y aller avec confiance et nous devrons être plus efficaces. L'histoire n'est pas encore terminée".