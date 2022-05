(Exclusif) Dimitri Lavalée intéresse plusieurs clubs de Pro League

Prêté cette saison au STVV par Mayence, Dimitri Lavalée pourrait rester en D1A.

Dimitri Lavalée (25 ans) a réussi son retour par la case Belgique. Après avoir quitté le Standard à titre définitif direction le FSV Mayence en 2020, le milieu de terrain polyvalent avait obtenu peu de temps de jeu en Allemagne et était revenu dès janvier 2021 dans notre championnat. Prêté à Saint-Trond, Lavalée s'est imposé comme un titulaire indiscutable, disputant en tout 44 rencontres avec les Canaris, tant comme milieu défensif que comme défenseur central.

Au terme de cette saison, cependant, Dimitri Lavalée retournera à Mayence, où il est encore sous contrat jusqu'en 2024. Mais il pourrait ne pas s'y éterniser. Après avoir changé de management (il travaille désormais avec One Team Management, la société de Bruno Skropeta, ancien directeur général adjoint du PSG et de l'AS Monaco), Lavalée va sonder le marché cet été... et le marché est intéressé.

Saint-Trond ou le top belge ?

D'après nos informations, plusieurs clubs belges seraient intéressés à l'idée de transférer le joueur. La Gantoise, mais aussi l'Union Saint-Gilloise et...Saint-Trond, où il vient d'évoluer une saison et demie, seraient sur les rangs. Actuellement évalué à 850.000 euros, Lavalée, formé au Standard durant toute sa jeunesse, est une bonne affaire. Reste à voir si Mayence serait vendeur. Il y a cependant de grandes chances de voir Dimitri Lavalée déménager cet été.