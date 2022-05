"Tout le monde a soutenu Dante Vanzeir"

Le coach de l'Union Saint-Gilloise est revenu sur la première manche du double duel contre le Club de Bruges.

Dimanche dernier, l’ Union a perdu la première bataille contre le Club de Bruges, mais dans les têtes, comme Mazzù l’a expliqué en conférence de presse directement après le match, il faut "Tourner le bouton et jouer pour la gagne à Bruges". Même si ce ne sera pas simple.

"Ce n’est pas évident pour eux après la rencontre, mais depuis je les ai trouvés positifs, convaincus et avec beaucoup d’énergie à l’entraînement ce mardi", a déclaré l’ancien T1 de Charleroi dans des propos relayés par la Dernière Heure Les Sports. "Je leur ai dit qu'on sait pourquoi on a perdu ce match, non pas à cause d'une différence de qualité entre les deux équipes, mais à cause d'un manque de concrétisation. Il a suffi d'une erreur pour prendre ce but. On doit continuer dans cette perspective. J'ai dit que je ne voulais voir personne lâcher et personne ne m'a montré qu'il lâchait, d'ailleurs."

Il l’avoue, il a aussi parlé avec Dante Vanzeir. Ce dernier est un peu passé à côté de son match contre le Club, et pas uniquement à cause de l’affaire du penalty manqué. "Je l'ai laissé tranquille lundi, mais je lui ai parlé ce mardi matin. Simplement pour lui dire qu'il tourne le bouton, pour être libéré mercredi, que le match de dimanche est passé. Tout le monde l'a soutenu dans le groupe et il doit avoir un sentiment positif, de confiance, ce mercredi, à Bruges."