Un gardien de but marocain, fils d'international, intéresse des clubs de Pro League

Un talent marocain pourrait débarquer en Belgique.

Amir El Haddaoui (22 ans) évolue au Raja Casablanca, où il est second gardien. Fils de l'ancien international Mustapha El Haddaoui, qui a notamment porté les couleurs de Saint-Etienne et de l'OFC Nice et compte 55 caps avec le Maroc, El Haddaoui devrait quitter le championnat marocain cet été et attire les regards en Pro League.

Selon nos renseignements, Amir El Haddaoui intéresse ainsi un club de D1A mais aussi deux clubs de D1B. Sous contrat jusqu'en 2024 au Raja, il est estimé à 50.000 euros sur Transfermarkt, un montant très accessible. Cette saison, El Haddaoui, doublure du n°1 du Raja, a tout de même eu l'occasion de disputer quatre rencontres en championnat.