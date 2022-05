Lang chez les Oranjes, pas Zirkzee

Les Pays-Bas vont affronter la Belgique au mois de juin prochain.

Le 3 juin prochain, les Pays-Bas se déplaceront en Belgique pour affronter les Diables Rouges. Dans la foulée ils affronteront deux fois le Pays de Galles et la Pologne. Pour ces duels, Van Gaal a annoncé sa sélection et dedans on peut y retrouver Noa Lang. Par contre Zirkzee n'est pas sélectionné et pourra donc partir en vacances avant de retourner (temporairement) au Beyern Munich.